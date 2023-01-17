Данк форварда "Нікс" перед сиреною перевів матч в овертайм: момент дня в НБА

Легкий форвард "Нью-Йорк Нікс" Ар Джей Барретт очолив хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Молодий канадець урятував "Нікс" від поразки в основний час. Під завісу фінальної чверті він увірвався під щит "Торонто" та вгатив м'яч згори. За 0,6 секунд до сирени рахунок на табло став рівним (110:110).
Додаткова п'ятихвилинка, однак, завершилася поразкою "Нью-Йорка" (121:123). Такий підсумок зберіг турнірне становище обох команд у Східній конференції НБА. Наразі "Нікс" посідають 6-те місце, а "Рапторз" перебувають на 10-й сходинці.
Сам Барретт став другим за результативністю в матчі. На паркеті він провів 49 хвилин. За цей час канадець встиг набрати 32 очки, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі.
Уродженець канадської провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Дюк Блю Девілз". На драфті НБА-2019 обраний під 3-м номером після Вільямсона і Моранта.
Дебютував під егідою асоціації восени 2019-го. Нинішній сезон – четвертий для Барретта в професіоналах. У вересні легкий форвард підписав новий 4-річний контракт із "Нікс" на 120 млн доларів. Зі збірною Канади тріумфував на Кубку світу U-19. Торік у травні зобов'язався виступати в національній команді мінімум 3 роки.
Батько Барретта народився у сім'ї емігрантів із Ямайки, а мати походить із Брукліна. Хрещений батько баскетболіста – легенда НБА Стів Неш. Вільно спілкується французькою.
До слова, напередодні лідер "Денвера" Йокіч опинився нагорі підбірки епізодів із переможним кидком.
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