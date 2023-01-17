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Данк форварда "Никс" перед сиреной перевел матч в овертайм: момент дня в НБА

Фото: Ар Джей Барретт засиял против команды родного города (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Нью-Йорк Никс" Ар Джей Барретт возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой канадец спас "Никс" от поражения в основное время. Под занавес финальной четверти он ворвался под щит "Торонто" и вколотил мяч сверху. За 0,6 секунды до сирены счет на табло стал равным (110:110).

Дополнительная пятиминутка, однако, завершилась поражением "Нью-Йорка" (121:123). Такой результат сохранил турнирное положение обеих команд в Восточной конференции НБА. В данный момент "Никс" занимают 6-е место, а "Рапторз" находятся на 10-й строчке.

Сам Барретт стал вторым по результативности в матче. На паркете он провел 49 минут. За это время канадец успел набрать 32 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи.

Кто такой Ар Джей Барретт

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз". На драфте НБА-2019 выбран под 3-м номером после Уильямсона и Моранта.

Дебютировал под эгидой ассоциации осенью 2019 года. Нынешний сезон – четвертый для Барретта в профессионалах. В сентябре легкий форвард подписал новый 4-летний контракт с "Никс" на 120 млн долларов. Со сборной Канады триумфовал на Кубке мира U-19. В мае прошлого года обязался выступать в национальной команде минимум 3 года.

Отец Барретта родился в семье эмигрантов из Ямайки, а мать родом из Бруклина. Крестный отец баскетболиста – легенда НБА Стив Нэш. Свободно общается на французском.

К слову, накануне лидер "Денвера" Йокич оказался наверху подборки эпизодов с победным броском.

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