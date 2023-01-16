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Зірка "Денвера" оформив переможний триочковий за мить до сирени: момент дня в НБА

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Денвер, Понеділок 16 січня 2023 10:19
Зірка "Денвера" оформив переможний триочковий за мить до сирени: момент дня в НБА Фото: Нікола Йокіч проти "Орландо" оформив тріпл-дабл (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Серб вирвав домашню перемогу над "Орландо" для "Наггетс". За рівного рахунку (116:116) він отримав передачу партнера за лінією штрафних кидків, зробив крок назад і виконав кидок із-за дуги. Хронометр зупинився на позначці 0,2 секунди, тож відігратися "Меджик" не встигли.

Завдяки тріумфу "Денвер" став одноосібним лідером Західної конференції НБА. "Наггетс" здобули 30 перемог у регулярному чемпіонаті та впевнено проходять у плей-офф сезону. Тим часом "Орландо" лише на 13-й позиції на Сході.

Сам Йокіч провів у грі майже 35 хвилин. За цей час він встиг зібрати тріпл-дабл. У його активі 17 очок, 10 підбирань і 14 передач. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Денвера" Гордон (25 пунктів).

Хто такий Нікола Йокіч

Уродженець сербського Сомбора, виховувався у белградському клубі "Мега". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2013/14 у матчах чемпіонату Сербії та Адріатичної ліги.

На драфті НБА-2014 обраний "Денвером". Дебютував у складі "Наггетс" у сезоні 2015/16. Двічі Найцінніший гравець НБА (2021, 2022), учасник Матчу всіх зірок (2019, 2020, 2021, 2022). Здобув "срібло" Олімпіади в Токіо зі збірною Сербії.

Стиль гри Йокіча з передачами однією рукою часто порівнюють із ватерполістами. "Сомборський трюк" – названий на честь центрового стрибок з правої ноги перед високим аркоподібним кидком.

До слова, напередодні плеймейкер "Мемфіса" Морант очолив хіт-парад моментів із ефектним слемданком.

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