РФ розпочала диверсії проти датських виробників зброї, які допомагають Україні

Про це заявила провідний аналітик Служби національної безпеки та розвідки Данії (PET) Джозефіна Крістенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними данської розвідки, Росія вдалася до прямого шкідництва після того, як її попередні спроби залякати Захід та зупинити військову допомогу Україні виявилися неефективними.

Активна фаза підготовки та виконання диверсій розпочалася з початку літа. У розвідці зазначають, що оперативна сміливість Кремля зростає.

"Навесні ми бачили багато планування, але дуже мало його виконання; на початку літа ми побачили, що вони почали виконувати набагато більше. Росія зараз намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї", - підкреслила Крістенсен.

У зв'язку з цим Міністерство оборони РФ ще у квітні склало перелік європейських виробників безпілотників та їхніх компонентів, визначивши їх як потенційні цілі.

Для здійснення атак Москва дедалі частіше залучає непідготовлених посередників у Європі, зокрема наркозалежних та людей без постійного місця проживання.

Пошук потенційних виконавців відбувається через Telegram та інші соцмережі.

Вербування зазвичай починається з простих завдань за легкі гроші - фотографування об'єктів та збір розвідувальних даних, спостереження за територіями підприємств та безпосереднє виконання диверсійних актів.

"Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей. Якщо перша людина не досягне успіху, вони кинуть проблему іншій, доки сама не досягне успіху", - пояснили в спецслужбі.