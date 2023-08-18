У Данії підтвердили, що отримали від США схвалення на передачу Україні F-16

Він зазначив, що Данія направила США запит щодо постачання літаків Україні. За словами міністра, Копенгаген отримав від Вашингтона "дружню відповідь".

"Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, щоб вивчити наші варіанти", - заявив глава МЗС.

При цьому Расмуссен наголошує, що рішення про постачання винищувачів F-16 для України поки не прийняте. Це питання обговорюють з союзниками.

"Рішення з цього приводу не ухвалено. Ми створили міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми успішно продовжуємо. Потім мова йтиме про можливу передачу літаків, це питання ми обговорюємо з нашими союзниками", - додав міністр.

Що цьому передувало

Видання Reuters повідомило, що США офіційно схвалили передачу літаків F-16 Україні від Данії та Нідерландів. За даними джерел, постачання можуть початися після того, як українські пілоти опанують американські винищувачі.

F-16 для України

Раніше партнери та союзники України заявили про створення авіаційної коаліції, в рамках якої пообіцяли провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія, Нідерланди та Румунія. Очікується, що саме у цих країнах пройдуть тренування.

У Білому домі припускали, що наша країна може отримати F-16 до кінця року. При цьому міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що постачання розпочнеться вже у 2024 році.

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