В Дании подтвердили, что получили от США одобрение на передачу Украине F-16

Он отметил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине. По словам министра, Копенгаген получил от Вашингтона "дружеский ответ".

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились к Соединенным Штатам, чтобы изучить наши варианты", - заявил глава МИД.

При этом Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.

"Решение по этому поводу не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Потом речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - добавил министр.

Что этому предшествовало

Издание Reuters сообщило, что США официально одобрили передачу самолетов F-16 Украине от Дании и Нидерландов. По данным источников, поставки могут начаться после того, как украинские пилоты овладеют американскими истребителями.

F-16 для Украины

Ранее партнеры и союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции, в рамках которой пообещали провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Коалицию возглавили Дания, Нидерланды и Румыния. Ожидается, что именно в этих странах пройдут тренировки.

В Белом доме предполагали, что наша страна может получить F-16 до конца года. При этом министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что поставки начнутся уже в 2024 году.

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