У Данії нагадали Трампу про міжнародне право після заяв про анексію Гренландії

Міністр закордонних справ Данії відкинув останні зауваження Трампа щодо анексії Гренландії. Він наголосив, що острів не може бути захоплений іншою країною.

"Якщо ви подивитеся на договір НАТО, статут ООН або міжнародне право, Гренландія не може бути анексована", - заявив Расмуссен журналістам.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відповів на питання журналістів щодо свого бачення "потенційної анексії Гренландії".

"Я думаю, що це станеться", - сказав він, додавши, що це нібито потрібно для міжнародної безпеки.