В Дании напомнили Трампу о международном праве после заявлений об аннексии Гренландии

Министр иностранных дел Дании отверг последние замечания Трампа об аннексии Гренландии. Он подчеркнул, что остров не может быть захвачен другой страной.

"Если вы посмотрите на договор НАТО, устав ООН или международное право, Гренландия не может быть аннексирована", - заявил Расмуссен журналистам.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ответил на вопрос журналистов о своем видении "потенциальной аннексии Гренландии".

"Я думаю, что это произойдет", - сказал он, добавив, что это якобы нужно для международной безопасности.