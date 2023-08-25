У Данії хочуть карати в'язницею за спалення Корану

Уряд Данії хоче запровадити закон, який криміналізує спалювання Корану в країні. За це людей зможуть саджати до в'язниці на два роки.

Про це заявив міністр юстиції Данії Пітер Хуммельгаард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Уряд запропонує закон, який заборонить неналежне поводження з об'єктами, що мають важливе значення для релігійної громади", - заявив Хуммельгаард.

Міністр додав, що спалення Корану, Біблії або Тори стане незаконним.

Також уряд відхилив протести деяких опозиційних партій Данії, які заявили, що заборона на спалення Корану порушить свободу слова.

"Я принципово вірю, що є більш цивілізовані способи висловити свою точку зору, ніж спалювання речей", - сказав Хуммельгаард.

Спалення Корану в Данії та Швеції

Останніми тижнями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали чи іншим чином оскверняли Коран. Це призвело до напруження у відносинах країни з мусульманським світом.

Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Однак, уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.

Нещодавно повідомлялось, що контроль на кордонах Данії з Німеччиною та Швецією посилять через загрози, які пов’язані з нещодавніми демонстраціями в Копенгагені, де протестувальники спалювали Коран.