ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Дании хотят наказывать тюрьмой за сожжение Корана

Дания, Пятница 25 августа 2023 18:47
UA EN RU
В Дании хотят наказывать тюрьмой за сожжение Корана Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Дании хочет ввести закон, который криминализирует сжигание Корана в стране. За это людей смогут сажать в тюрьму на два года.

Об этом заявил министр юстиции Дании Питер Хуммельгаард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правительство предложит закон, который запретит ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное значение для религиозной общины", - заявил Хуммельгаард.

Министр добавил, что сожжение Корана, Библии или Торы станет незаконным.

Также правительство отклонило протесты некоторых оппозиционных партий Дании, которые заявили, что запрет на сожжение Корана нарушит свободу слова.

"Я принципиально верю, что есть более цивилизованные способы выразить свою точку зрения, чем сжигание вещей", - сказал Хуммельгаард.

Сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние недели в Дании и Швеции состоялось несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова. Однако правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.

Недавно сообщалось, что контроль на границах Дании с Германией и Швецией усилят из-за угроз, связанных с недавними демонстрациями в Копенгагене, где протестующие сжигали Коран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Дания
NEWS
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги