У Данії хочуть анулювати дозволи на проживання частині українських чоловіків, - законопроект

Законопроект подав міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бедсков. Зміни внесуть до Спеціального закону про тимчасові дозволи на проживання для переміщених з України.

Якщо законопроект ухвалять, частина українців не зможе отримати посвідку на проживання у Данії за цією процедурою.

Кого торкнуться зміни

Поправки стосуватимуться українців, на яких поширюються правила мобілізації, - зараз це чоловіки віком від 23 до 60 років.

Вони зможуть отримати дозвіл на проживання за Спеціальним законом лише за умови документального підтвердження звільнення від військової служби.

Українські чоловіки до 23 років отримуватимуть дозвіл лише до досягнення цього віку. Продовжити документ після 23 років буде неможливо без підтвердження звільнення від служби.

Що буде з уже виданими дозволами

Поправка застосовуватиметься до всіх заяв, поданих з 25 червня 2026 року.

Якщо рішення у справі ухвалили до набрання чинності нових правил, її розглядатимуть за чинним законодавством.

Імміграційна служба Данії оцінить, чи слід анулювати дозволи на проживання, видані тим, хто подав заяву з 25 червня, але отримав документ ще до набрання чинності нових норм. Відомство зв'яжеться з усіма, чиї дозволи можуть бути скасовані.

Зміни не вплинуть на українців, які отримали дозвіл на проживання за Спеціальним законом і подали заяву до 25 червня 2026 року.

Їм також не доведеться доводити звільнення від військової служби під час продовження документа.