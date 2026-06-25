В Дании хотят аннулировать виды на жительство части украинских мужчин, - законопроект

Законопроект представил министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков. Изменения внесут в Специальный закон о временных видах на жительство для перемещенных из Украины.

Если законопроект будет принят, часть украинцев не сможет получить вид на жительство в Дании по этой процедуре.

Кого коснутся изменения

Поправки будут касаться украинцев, на которых распространяются правила мобилизации - сейчас это мужчины от 23 до 60 лет.

Они смогут получить вид на жительство по Специальному закону только при документальном подтверждении освобождения от военной службы.

Украинские мужчины до 23 лет будут получать разрешение только до достижения этого возраста. Продлить документ после 23 лет будет невозможно без подтверждения освобождения от службы.

Что будет с уже выданными разрешениями

Поправка будет применяться ко всем заявлениям, поданным с 25 июня 2026 года.

Если решение по делу приняли до вступления в силу новых правил, его будут рассматривать по действующему законодательству.

Иммиграционная служба Дании оценит, следует ли аннулировать виды на жительство, выданные тем, кто подал заявление с 25 июня, но получил документ еще до вступления в силу новых норм. Ведомство свяжется со всеми, чьи разрешения могут быть отменены.

Изменения не повлияют на украинцев, получивших вид на жительство по Специальному закону и подали заявление до 25 июня 2026 года.

Им также не придется доказывать освобождение от военной службы при продлении документа.