У Данії біля посольства США хлопець вчинив самопідпал, - ЗМІ

Сьогодні, вранці біля посольства США у Копенгагені (Данія) хлопець вчинив самопідпал. Мотиви його вчинку поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на TV2.

"У п'ятницю вранці поліція Копенгагена отримала повідомлення про те, що чоловік підпалив себе перед американським посольством у Копенгагені", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що посольство повідомило про інцидент правоохоронцям сьогодні о 10:38 за місцевим часом.