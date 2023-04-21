У Данії біля посольства США хлопець вчинив самопідпал, - ЗМІ
Сьогодні, вранці біля посольства США у Копенгагені (Данія) хлопець вчинив самопідпал. Мотиви його вчинку поки не відомі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TV2.
"У п'ятницю вранці поліція Копенгагена отримала повідомлення про те, що чоловік підпалив себе перед американським посольством у Копенгагені", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що посольство повідомило про інцидент правоохоронцям сьогодні о 10:38 за місцевим часом.
Зазначається що це зробив 18-річний громадянин Данії. Життю хлопця нічого не загрожує, його госпіталізували.
Раніше ми писали про те, що українець у Кракові підпалив себе біля будівлі консульства. Він помер в лікарні.
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