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У Данії біля посольства США хлопець вчинив самопідпал, - ЗМІ

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Копенгаген, П'ятниця 21 квітня 2023 15:39
У Данії біля посольства США хлопець вчинив самопідпал, - ЗМІ Фото: в Данії біля посольства США хлопець вчинив самопідпал (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, вранці біля посольства США у Копенгагені (Данія) хлопець вчинив самопідпал. Мотиви його вчинку поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TV2.

"У п'ятницю вранці поліція Копенгагена отримала повідомлення про те, що чоловік підпалив себе перед американським посольством у Копенгагені", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що посольство повідомило про інцидент правоохоронцям сьогодні о 10:38 за місцевим часом.

Зазначається що це зробив 18-річний громадянин Данії. Життю хлопця нічого не загрожує, його госпіталізували.

Раніше ми писали про те, що українець у Кракові підпалив себе біля будівлі консульства. Він помер в лікарні.

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