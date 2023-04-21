В Дании у посольства США парень совершил самоподжог, - СМИ
Фото: в Дании у посольства США парень совершил самоподжог (Getty Images)
Сегодня утром у посольства США в Копенгагене (Дания) парень совершил самоподжог. Мотивы его поступка пока не известны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TV2.
"В пятницу утром полиция Копенгагена получила сообщение о том, что мужчина поджег себя перед американским посольством в Копенгагене", - говорится в сообщении.
Указано, что посольство сообщило об инциденте правоохранителям сегодня в 10:38 по местному времени.
Отмечается, что это сделал 18-летний гражданин Дании. Жизни парня ничего не угрожает, его госпитализировали.
Ранее мы писали о том, что украинец в Кракове поджег себя у здания консульства. Он умер в больнице.
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