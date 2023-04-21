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В Дании у посольства США парень совершил самоподжог, - СМИ

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Копенгаген, Пятница 21 апреля 2023 15:39
В Дании у посольства США парень совершил самоподжог, - СМИ Фото: в Дании у посольства США парень совершил самоподжог (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня утром у посольства США в Копенгагене (Дания) парень совершил самоподжог. Мотивы его поступка пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TV2.

"В пятницу утром полиция Копенгагена получила сообщение о том, что мужчина поджег себя перед американским посольством в Копенгагене", - говорится в сообщении.

Указано, что посольство сообщило об инциденте правоохранителям сегодня в 10:38 по местному времени.

Отмечается, что это сделал 18-летний гражданин Дании. Жизни парня ничего не угрожает, его госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что украинец в Кракове поджег себя у здания консульства. Он умер в больнице.

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