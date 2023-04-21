В Дании у посольства США парень совершил самоподжог, - СМИ

Сегодня утром у посольства США в Копенгагене (Дания) парень совершил самоподжог. Мотивы его поступка пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на TV2.

"В пятницу утром полиция Копенгагена получила сообщение о том, что мужчина поджег себя перед американским посольством в Копенгагене", - говорится в сообщении.

Указано, что посольство сообщило об инциденте правоохранителям сегодня в 10:38 по местному времени.