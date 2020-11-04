Правительство Дании ушло на самоизоляцию

Во вторник, 3 ноября, министр юстиции Дании Ник Хеккеруп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус и имеет симптомы. После этого было принято решение, что премьер-министр страны Метте Фредериксен и 13 членов правительства перейдут на дистанционную работу и сдадут тест.

Об этом сообщает DPA.

Как сообщается, в Последний раз Хеккеруп лично встречался с коллегами на прошлой неделе. В пресс-службе главы правительства сообщают, что тогда все члены Кабмина придерживались мер безопасности.

Кроме того, о положительном тесте сообщил также лидер оппозиционной Консервативной партии Сорен Папе.

Отмечается, за минувшие сутки в Дании зарегистрировали значительное увеличение числа новых случаев коронавируса - 1353. Однако население страны составляет всего 5,8 млн человек.

Напомним, ранее все члены правительства Ирландии пошли на самоизоляцию из-за того, что у министра здравоохранения Стефена Доннели подозрение на COVID-19.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Марин Санна отправилась на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что ранее правительство Дании приняло решение ужесточить карантин на территории страны. Ограничения будут действовать до 2 января 2021 года.