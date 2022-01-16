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Дания выделила 22 млн евро на укрепление силовых структур Украины

Автор: Анна Полисученко

Правительство Дании приняло решение выделить 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена на укрепление силовых структур Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"В настоящее время Украине угрожает наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", - говорится в сообщении министра иностранных дел Йеппе Кофода, который накануне посетил линию соприкосновения.

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. 10,75 млн евро вносит МИД Дании, 11,3 млн - Минобороны Дании.

Ранее мы писали, что Кулеба оценил, как изменилась ситуация с безопасностью после переговоров с РФ.

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Дания