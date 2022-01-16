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Данія виділила 22 млн євро на зміцнення силових структур України

Автор: Анна Полисученко

Уряд Данії прийняв рішення виділити 22 млн євро на розвиток нової комплексної програми підтримки України. Програма спрямована на зміцнення силових структур України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"В даний час Україні загрожує нарощування російської військової потужності поблизу українського кордону. Наш новий пакет підтримки досить всеосяжний, і кожен його елемент необхідний. Цією підтримкою ми посилаємо чіткий сигнал про нашу солідарність з Україною. Український народ повинен знати, що він не самотній у своїй боротьбі за суверенітет і незалежність", - йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Йеппе Кофода, який напередодні відвідав лінію зіткнення.

Кошти виділяються на новий етап данської Програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. 10,75 млн євро вносить МЗС Данії, 11,3 млн - Міноборони Данії.

Раніше ми писали, що Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою після переговорів з РФ.

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Дания