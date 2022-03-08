В Украине ввели мораторий на выполнение любых обязательств по долгам РФ и людям, которые с ней связаны
В Украине ввели мораторий на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами которых являются Российская Федерация или лица, которые связаны с государством-агрессором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
С целью обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ до принятия и вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, постановлением Кабинета министров Украины от 3 марта 2022 года №187, установлен мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является Россия или лица, связанные с государством-агрессором.
Исключения:
Не применяется к гражданам РФ, которые проживают на территории Украины на законных оснований.
Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане РФ, проживающие на территории Украины на законных основаниях.
Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины по законным основаниям.
Кто имеет право на проживание на территории Украины на законных основаниях
- в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 отметку о постоянной или временной прописке на территории Украины или зарегистрировали на территории Украины свой национальный паспорт, или
- вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или
- военный билет, выданный иностранцу или лицу без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины или
- Удостоверение беженца или документ, подтверждающий предоставление убежища в Украине (статья 1 Закона Украины "О гражданстве Украины").
Напомним, ранее мы писали о том, что российские пленные будут восстанавливать экономику Украины.
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