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Дания возглавит миссию НАТО в Ираке

Новости » Общество     26.11.2019 - 15:42
Дания возглавит миссию НАТО в Ираке
Фото: флаг Дании (altinget.dk)

Дания командирует в Ирак по меньшей мере 200 военнослужащих

Со следующего года Дания возглавит учебную миссию НАТО в Ираке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Датское радио".

Как сообщается, Дания командирует в Ирак по меньшей мере 200 военнослужащих.

"Это важная учебная миссия, цель которой - проводить в Ираке тренировки на высшем уровне, развивать инфраструктуру и обеспечить продолжение борьбы против "Исламского государства", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Ираке уже находятся около 200 датских миротворцев. С момента начала миссии в 2003 году через Ирак прошли почти 5 тыс. военнослужащих Дании.

В настоящее время учебную миссию НАТО возглавляет представительница Канады генерал-майор Дженни Кариньян.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство до марта 2023 года продлевает программу подготовки украинских военных. С начала обучения британский персонал подготовил более 17,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 13 марта стало известно, что Канада планирует увеличить свой вклад в военную операцию НАТО в Ираке.

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