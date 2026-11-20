Данія висилає аташе РФ

Расмуссен заявив, що його країна хоче вислати російського військового аташе, надавши РФ "дуже рішучий сигнал".

"Ми даємо чітко зрозуміти, що бачимо вас наскрізь. Досить уже, і це триває вже давно. Найсильніша відповідь, яку може дати Данія, - це тверда позиція та підтримка України. Ми маємо намір і надалі дотримуватися цього курсу", - каже він.

Міністр також зазначив, що країна не буде висилати всіх російських дипломатів. Адже, з огляду на поточну ситуацію, "нам потрібно мати можливість спілкуватися з російським урядом".

Замах на Київстонера

Раніше РБК-Україна писало, що Росія могла завербувати двох данців для вбивства українського репера Київстонера перед його виступом у Данії, але поліція зірвала задум.

Підозрюваних зупинили в авто з кількома одиницями зброї. Під час суду обидва чоловіки відкинули звинувачення та заперечили будь-які правопорушення.