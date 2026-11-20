Дания высылает атташе РФ

Расмуссен заявил, что его страна хочет выслать российского военного атташе, дав РФ "очень решительный сигнал".

"Мы даем четко понять, что видим вас насквозь. Хватит уже, и это длится уже давно. Самый сильный ответ, который может дать Дания, - это твердая позиция и поддержка Украины. Мы намерены и дальше следовать этому курсу", - говорит он.

Министр также отметил, что страна не будет высылать всех российских дипломатов. Ведь, учитывая текущую ситуацию, "нам нужно иметь возможность общаться с российским правительством".

Покушение на Киевстонера

Ранее РБК-Украина писало, что Россия могла завербовать двух датчан для убийства украинского рэпера Киевстонера перед его выступлением в Дании, но полиция сорвала замысел.

Подозреваемых остановили в автомобиле с несколькими единицами оружия. Во время суда оба мужчины отвергли обвинения и отрицали любые правонарушения.