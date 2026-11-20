У Данії запланували вислати російського дипломата як відповідь на замах на українського репера Київстонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, передає телеканал DR.

Данія висилає аташе РФ

Расмуссен заявив, що його країна хоче вислати російського військового аташе, надавши РФ "дуже рішучий сигнал".

"Ми даємо чітко зрозуміти, що бачимо вас наскрізь. Досить уже, і це триває вже давно. Найсильніша відповідь, яку може дати Данія, - це тверда позиція та підтримка України. Ми маємо намір і надалі дотримуватися цього курсу", - каже він.

Міністр також зазначив, що країна не буде висилати всіх російських дипломатів. Адже, з огляду на поточну ситуацію, "нам потрібно мати можливість спілкуватися з російським урядом".

Замах на Київстонера

Раніше РБК-Україна писало, що Росія могла завербувати двох данців для вбивства українського репера Київстонера перед його виступом у Данії, але поліція зірвала задум.

Підозрюваних зупинили в авто з кількома одиницями зброї. Під час суду обидва чоловіки відкинули звинувачення та заперечили будь-які правопорушення.