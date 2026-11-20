В Дании запланировали выслать российского дипломата в ответ на покушение на украинского рэпера Киевстонера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Льоке Расмуссена, передает телеканал DR.

Дания высылает атташе РФ

Расмуссен заявил, что его страна хочет выслать российского военного атташе, дав РФ "очень решительный сигнал".

"Мы даем четко понять, что видим вас насквозь. Хватит уже, и это длится уже давно. Самый сильный ответ, который может дать Дания, - это твердая позиция и поддержка Украины. Мы намерены и дальше следовать этому курсу", - говорит он.

Министр также отметил, что страна не будет высылать всех российских дипломатов. Ведь, учитывая текущую ситуацию, "нам нужно иметь возможность общаться с российским правительством".

Покушение на Киевстонера

Ранее РБК-Украина писало, что Россия могла завербовать двух датчан для убийства украинского рэпера Киевстонера перед его выступлением в Дании, но полиция сорвала замысел.

Подозреваемых остановили в автомобиле с несколькими единицами оружия. Во время суда оба мужчины отвергли обвинения и отрицали любые правонарушения.