UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр

Фото: перм'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі. Країна закликає партнерів збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен під час 7-го Українського ланчу в Мюнхені.

Вона зазначила, що європейські лідери у питанні постачання зброї часто посилаються на проблеми з виробництвом. Прем'єр наголосила, що Європа має зброю  і потрібно передати її Україні.

"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - сказала вона.

Крім того, Фредеріксен додала, що під час пандемії COVID-19 Європа та США швидко винайшли вакцину і виробили її у потрібних об'ємах. На її думку, це можна зробити зі зброєю.

Також глава уряду Данії підтримала інтеграцію України в ЄС та НАТО. Фредеріксен вважає, що ЄС повинен дати Україні чіткий сигнал, що вона приєднається до блоку.

Допомога Данії

Данія є однієї з країн-партнерів України. Вона надала нашій країні військову та гуманітарну допомогу, підтримує санкції проти Росії.

Відомо, що Данія вже надала Україні артилерію, а також приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16.

Вчора у рамках Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрДанияВійськова допомога