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Дания решила передать Украине всю свою артиллерию, - премьер

Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дания решила передать Украине всю артиллерию, имеющуюся в запасе. Страна призывает партнеров увеличить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен во время 7-го Украинского ланча в Мюнхене.

Она отметила, что европейские лидеры в поставках оружия часто ссылаются на проблемы с производством. Премьер подчеркнула, что у Европы есть оружие и нужно передать его Украине.

"Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", - сказала она.

Кроме того, Фредериксен добавила, что во время пандемии COVID-19 Европа и США быстро изобрели вакцину и произвели ее в нужных объемах. По ее мнению, это можно сделать с оружием.

Также глава правительства Дании поддержала интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Фредериксен считает, что ЕС должен дать Украине четкий сигнал, что она присоединится к блоку.

Помощь Дании

Дания является одной из стран-партнеров Украины. Она предоставила нашей стране военную и гуманитарную помощь, поддерживает санкции против России.

Известно, что Дания уже предоставила Украине артиллерию, а также присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16.

Вчера в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили гарантии безопасности и сотрудничество между странами.

 

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