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Данія виділяє понад 20 млн євро на прискорення вступу України та Молдови до ЄС

Вівторок 25 червня 2024 12:29
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Данія виділяє понад 20 млн євро на прискорення вступу України та Молдови до ЄС Фото: глава МЗС Данії Ларс Расмунссен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Данії виділив 150 мільйонів данських крон (20,1 млн євро) на прискорення вступу України та Молдови до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Данії.

"Ці 150 млн данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС", - ідеться в повідомленні.

Кошти для України та Молдови закріплені за інструментом у рамках Данської програми добросусідства, яка вже підтримує процеси реформ у країнах східного сусідства, що мають вирішальне значення для їхнього зближення з ЄС.

Крім допомоги у створенні адміністративних структур і законодавства, інструмент також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

При цьому наголошується, що в більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

Вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до складу ЄС одразу після початку повномасштабної агресії Росії.

Україні було надано статус кандидата на вступ до ЄС Європейською радою 23 червня 2022 року. У зв'язку з військовим конфліктом, Україну було названо кандидатом, що стало важливим моментом її історії.

У грудні 2023 року Україна отримала "зелене світло" від Євросоюзу для офіційного початку переговорів, що є значним прогресом на шляху до членства в ЄС. Попри це, Київ продовжує активно готуватися до вступу і старанно виконувати "домашню роботу".

Financial Times з посиланням на офіційних осіб ЄС повідомило, що переговори про вступ України по суті розпочнуться у 2025 році.

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Вступ в ЄС Данія Молдова
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