Дания выделяет более 20 млн евро на ускорение вступления Украины и Молдовы в ЕС

Правительство Дании выделило 150 миллионов датских крон (20,1 млн евро) на ускорение вступления Украины и Молдовы в Европейский союз.

"Эти 150 млн датских крон будут выделены до 2030 года и помогут обеим странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС", - говорится в сообщении.

Средства для Украины и Молдовы закреплены за инструментом в рамках Датской программы добрососедства, которая уже поддерживает процессы реформ в странах восточного соседства, имеющие решающее значение для их сближения с ЕС.

Помимо помощи в создании административных структур и законодательства, инструмент также будет поддерживать учебные поездки и гражданское образование.

При этом отмечается, что в более долгосрочной перспективе поддержка будет распространяться и на страны-кандидаты на вступление в ЕС на Западных Балканах.