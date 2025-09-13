Данія виділяє 375 млн доларів на відновлення України: на що підуть гроші

"Україна та Данія запустили нову програму Ukraine Transition Program на 2025–2028 роки з бюджетом 2,8 мільярда данських крон (375 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.

Нова програма спрямована на відновлення критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу, підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, розвиток бізнесу, зелений перехід в енергетиці та транспорті, а також продовження реформ.

"Ми з Данією вже маємо позитивний досвід співпраці у Миколаєві. Сьогодні цей формат виходить на національний рівень. І я впевнений, що у найближчі три роки мільйони українців отримають відчутний результат", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, близько 60% усього бюджету буде спрямовано на Миколаїв та Миколаївську область. У березні 2023 року було укладено меморандум про партнерство між Данією та Миколаївщиною.

Відтоді данська сторона допомогла відновити систему водопостачання, підтримує модернізацію тепла й енергетики, співпрацює з громадами та місцевою владою.

Решта 40% коштів буде спрямована на інші регіони України, які постраждали від війни. Йдеться про відновлення лікарень і шкіл, модернізацію енергомереж і водопостачання, підтримку ВПО у громадах по всій країні.