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Данія виділить понад 43 млн доларів на відновлення України

Фото: Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Данія сьогодні, 6 вересня, анонсувала виділення Україні нового пакета фінансової допомоги загальною вартістю понад 43 млн доларів.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jyllands-Posten.

Під час свого візиту данський прем'єр-міністр пообіцяла додаткові 300 мільйонів крон (43,1 млн доларів), які підуть на відновлення України, гуманітарну допомогу та інші потреби.

"Руйнування від війни дратують душу. Сім'ї втратили свої будинки. Матерям довелося попрощатися зі своїми синами. Слова не можуть описати те, через що вам довелося пройти", - сказала вона.

Видання зазначає, що попереду на Україну чекає зима, це загострює потреби у воді, теплі та електриці в містах, які постраждали від бойових дій.

Візит прем'єра Данії 

Сьогодні, 6 вересня, до України прибула з візитом прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський й прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен порушили питання 12-го пакету підтримки у сфері оборони.

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