ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий пакет допомоги й не тільки: Зеленський розкрив подробиці переговорів з прем'єром Данії

Середа 06 вересня 2023 18:26
UA EN RU
Новий пакет допомоги й не тільки: Зеленський розкрив подробиці переговорів з прем'єром Данії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський й прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен порушили питання 12-го пакету підтримки у сфері оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна.

"У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. В українських військових завдання - якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. І це одне з ключових завдань, які мають наразі виконати сили оборони", - заявив президент.

Як відзначив президент, сторони також порушили питання розширення можливостей тренування українських воїнів й прискорення інтеграції сучасних винищувачів в захист України.

Зокрема Україна, зі свого боку, вдячна за обладнання з розмінування й підготовку українських фахівців.

"У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем'єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі і з данськими компаніями", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна запрошує Данію та її компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, який запланований на цю осінь.

Володимир Зеленський додав, що він обговорив з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен регулярні удари Росі її по морських портах України, а саме можливості захисту інфраструктури.

"9 вересня саме в Миколаєві буде відкрито офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально зразок того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, захисту людей", - зазначив він.

Візит прем'єра Данії та держсека США до Києва

Сьогодні, 6 вересня, до України прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. З самого ранку в Києві частково перекрили рух транспорту в центрі, що зазвичай роблять перед візитом міжнародних лідерів або ж делегацій.

Як писало CNN, ймовірно Блінкен заявить про виділення Україні понад 1 млрд доларів нового фінансування.

Окремі того до Києва прибула Києва з візитом також прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дания Війна в Україні
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають