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Дания выделит более 43 млн долларов на восстановление Украины

Фото: Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания сегодня, 6 сентября, анонсировала выделение Украине нового пакета финансовой помощи общей стоимостью более 43 млн долларов.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jyllands-Posten.

Во время своего визита датский премьер-министр пообещала дополнительные 300 миллионов крон (43,1 млн долларов), которые пойдут на восстановление Украины, гуманитарную помощь и другие нужды.

"Разрушения от войны раздражают душу. Семьи потеряли свои дома. Матерям пришлось попрощаться со своими сыновьями. Слова не могут описать то, через что вам пришлось пройти", - сказала она.

Издание отмечает, что впереди Украину ждет зима, это обостряет потребности в воде, тепле и электричестве в городах, пострадавших от боевых действий.

Визит премьера Дании

Сегодня, 6 сентября, в Украину прибыла с визитом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подняли вопрос 12-го пакета поддержки в сфере обороны.

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