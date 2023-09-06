Дания выделит более 43 млн долларов на восстановление Украины

Во время своего визита датский премьер-министр пообещала дополнительные 300 миллионов крон (43,1 млн долларов), которые пойдут на восстановление Украины, гуманитарную помощь и другие нужды.

"Разрушения от войны раздражают душу. Семьи потеряли свои дома. Матерям пришлось попрощаться со своими сыновьями. Слова не могут описать то, через что вам пришлось пройти", - сказала она.

Издание отмечает, что впереди Украину ждет зима, это обостряет потребности в воде, тепле и электричестве в городах, пострадавших от боевых действий.

Визит премьера Дании

Сегодня, 6 сентября, в Украину прибыла с визитом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подняли вопрос 12-го пакета поддержки в сфере обороны.