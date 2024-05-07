Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

"Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя", - заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.

Зазначається, що в рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни регіонах.

Також кошти підуть на допомогу з утепленням українських осель перед напередодні зими та гуманітарне розмінування.

Більшість фінансування буде розподілено через "стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні", решта - через спеціалізовані установи ООН.