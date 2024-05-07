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Дания выделит 33,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Фото: Дания выделит 33,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания объявила о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине в размере 250 млн датских крон (33,5 млн евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности самых уязвимых групп населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Дании.

"Этим новым пакетом поддержки мы стремимся обеспечить срочную гуманитарную помощь и защиту для наиболее уязвимых групп населения, которые могут спасти их жизни", - заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен.

В рамках этого пакета предоставляется базовая чрезвычайная помощь в виде продовольствия, медикаментов, воды и жилья для украинцев в наиболее пострадавших от войны регионах.

Также средства пойдут на помощь с утеплением украинских домов накануне зимы и гуманитарное разминирование.

Большинство финансирования будут распределены через "стратегических партнеров гражданского общества Дании, присутствующих в Украине", остальные - через специализированные учреждения ООН.

Помощь Украине от Дании

Напомним, в феврале Дания передала Украине всю свою артиллерию вместе с ненужными им оружием, боеприпасами и системами ПВО и призвала других западных партнеров сделать то же самое.

В апреле правительство Дании приняло решение о выделении 300 млн евро крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

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