Данія виділила Миколаєву 21 млн доларів: гроші підуть на відновлення

Данія виділяє Україні новий пакет фінансової допомоги. Гроші будуть направлення на відновлення Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

Вчора пройшла зустріч Кубраков з міністром співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії Деном Йоргенсеном. Він прибув відвідав Київ з робочим візитом.

На четвертій зустрічі спеціального Наглядового комітету також були присутні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Фото: Данія виділила Миколаєву 21 млн доларів (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Данія виділяє на відбудову Миколаєва 21 млн доларів. Пакет від Данії, зокрема, включає проєкти в аграрному секторі, спрямовані на розмінування сільськогосподарських угідь, надання когенераційних установок, а також реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки.

Кубраков нагадав, що навесні 2023 року Данія взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю. З того часу країна виділила вже 100 млн доларів на відновлення.

За ці кошти вже закупили 44 одиниці спеціальної та будівельної техніки, 30 шкільних та міських автобусів, медичне обладнання, протипожежне обладнання, водонапірні башти та обладнання для водопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на деяких ділянках ТЕЦ. Виконують роботи з газо- та електрокомунікаціями, монтують обладнання.

Також триває відновлення трьох мікрорайонів у міста та будівництво укриття щонайменше у 9 школах.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків. Так, у Миколаївській області через обстріл Очакова та Баштанського району були відключення світла. Також було припинено постачання газу 32 споживачам в одному із сіл області.