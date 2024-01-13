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Дания выделила Николаеву 21 млн долларов: деньги пойдут на восстановление

Николаев, Суббота 13 января 2024 16:14
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Дания выделила Николаеву 21 млн долларов: деньги пойдут на восстановление Фото: Дания выделила Николаеву 21 млн долларов (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталья Юрченко

Дания выделяет Украине новый пакет финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

Вчера прошла встреча Кубраков с министром сотрудничества и развития глобальной климатической политики Дании Дэном Йоргенсеном. Он прибыл в Киев с рабочим визитом.

На четвертой встрече специального Наблюдательного комитета также присутствовали глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Фото: Дания выделила Николаеву 21 млн долларов (facebook.com/oleksandr.kubrakov)

Дания выделяет на восстановление Николаева 21 млн долларов. Пакет от Дании, в частности, включает в себя проекты в аграрном секторе, направленные на разминирование сельскохозяйственных угодий, предоставление когенерационных установок, а также реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности.

Кубраков напомнил, что весной 2023 года Дания взяла патронат над Николаевом и Николаевской областью. С этого времени страна выделила уже 100 млн долларов на восстановление.

За эти средства закупили 44 единицы специальной и строительной техники, 30 школьных и городских автобусов, медицинское оборудование, противопожарное оборудование, водонапорные башни и оборудование для водоснабжения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на некоторых участках ТЭЦ. Выполняют работы с газо- и электрокоммуникациями, монтируют оборудование.

Также идет восстановление трех микрорайонов в города и строительство укрытия, по меньшей мере, в 9 школах.

Ситуация в Николаевской области

Часть Николаевской области была оккупирована российскими захватчиками в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ были освобождены территории Николаевской области.

Однако сейчас россияне часто обстреливают прифронтовые общины области, в частности Очаков. Так, в Николаевской области из-за обстрела Очакова и Баштанского района были отключения света. Также были прекращены поставки газа 32 потребителям в одном из сел области.

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Николаев Дания Александр Кубраков
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