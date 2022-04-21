Дания увеличит поставки оружия Украине, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что увеличит поставки вооружений Украине. Она добавила, что украинским защитникам нужно оружие для отражения российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.
"Один из самых важных сегодня посылов датской стороны заключается в том, что мы намерены поставлять Украине еще больше оружия", - сказала Фредериксен во время визита в Бородянку Киевской области.
Глава датского правительства добавил, что украинцам нужно оружие для противостояния в войне с Россией. Она также заявила, что Дания изучает вопрос об участии в восстановлении Украины.
Напомним, Фредериксен находится с визитом в Украине вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, ранее премьер Дании заявила, что беженцы из Украины находятся в стране на временной основе.
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