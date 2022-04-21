ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дания увеличит поставки оружия Украине, - Фредериксен

Новина українською →
Киев, Четверг 21 апреля 2022 15:16
Дания увеличит поставки оружия Украине, - Фредериксен Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (в центре) (twitter.com/Statsmin)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что увеличит поставки вооружений Украине. Она добавила, что украинским защитникам нужно оружие для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"Один из самых важных сегодня посылов датской стороны заключается в том, что мы намерены поставлять Украине еще больше оружия", - сказала Фредериксен во время визита в Бородянку Киевской области.

Глава датского правительства добавил, что украинцам нужно оружие для противостояния в войне с Россией. Она также заявила, что Дания изучает вопрос об участии в восстановлении Украины.

Напомним, Фредериксен находится с визитом в Украине вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее премьер Дании заявила, что беженцы из Украины находятся в стране на временной основе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию