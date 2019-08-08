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Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти на 8 місяців, - Reuters

Новини » Енергетика    08.08.2019 - 18:17
Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти на 8 місяців, - Reuters
Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

"Північний потік -2" можуть запустити пізніше через позицію Данії

На вимогу Данії можуть відкласти проект газопроводу "Північний потік-2" на 8 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що затримка проекту призведе до значних фінансових витрат.

"У скарзі оператора проекту на адресу датської влади вказана вартість третього маршруту, витрати на який оцінюються у 560 млн євро, а витрати на отримання нового запиту на даний маршрут -100 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що маршрут "Північного потоку2" повинен проходити через води Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Зараз він має дозволу від усіх країн, води яких він перетинає, крім Данії. Хоча "Газпром" завершив понад 70% проекту "Північний потік 2", з квітня 2017 року він очікує розгляду заявок від датської влади на прокладку між 147 і 175 км через датські води.

Нагадаємо, оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 відкликала заяву за маршрутом у територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм. У той же час компанія зберегла заявку для отримання дозволу за маршрутом на північний захід від острова Борнхольм, а також заявка по маршруту до південного сходу від острова.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 червня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер підтвердив намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" у кінці 2019 року.

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