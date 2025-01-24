Данія та США домовились обговорити Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився з держсекретарем США Марко Рубіо обговорити питання Гренландії пізніше. Це стало результатом їх 20-хвилинної розмови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ Данії та США обговорювали ряд тем, зокрема:
Попри те, що безпека в Арктиці не стала головною темою, міністри погодились повернутись до питання Гренландії на майбутніх переговорах, в яких також братиме участь сама Гренландія.
Данія прагне врегулювати питання щодо цієї території після недавніх заяв американського президента Дональда Трампа про бажання США контролювати Гренландію для забезпечення міжнародної безпеки.
Окремо, безпосередньо звертаючись до деяких критиків НАТО з боку Трампа, Расмуссен сказав, що "Данія готова взяти на себе більшу частку відповідальності за свою безпеку".
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що хоче зробити Гренландію частиною США. Причому не виключає використання сили, щоб переконати Данію.
Протягом століть острів перебуває під контролем Данії (раніше як колонія, тепер як напівсуверенна територія у складі Датського королівства). Гренландія підпорядковується данській конституції. Це означає, що будь-яка зміна правового статусу потребуватиме внесення поправок.
Раніше повідомлялося, що Данія в приватному порядку надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Копенгаген не має наміру "продавати" острів, але готовий обговорювати інші запити Вашингтона.
Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що той розглядає різні варіанти контролю над Гренландією.
До того ж союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Пропонується дозволити йому почати переговори, щойно він офіційно вступить на посаду 20 січня.
Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом відповіла на його амбіції щодо Гренландії. За її словами, острівна автономія сама має ухвалити рішення про незалежність.
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