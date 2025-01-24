Данія та США домовились обговорити Гренландію

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Данії та США обговорювали ряд тем, зокрема:

ситуацію в Україні,

європейську безпеку,

Близький Схід.

Попри те, що безпека в Арктиці не стала головною темою, міністри погодились повернутись до питання Гренландії на майбутніх переговорах, в яких також братиме участь сама Гренландія.

Данія прагне врегулювати питання щодо цієї території після недавніх заяв американського президента Дональда Трампа про бажання США контролювати Гренландію для забезпечення міжнародної безпеки.

Окремо, безпосередньо звертаючись до деяких критиків НАТО з боку Трампа, Расмуссен сказав, що "Данія готова взяти на себе більшу частку відповідальності за свою безпеку".