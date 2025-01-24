Дания и США договорились обсудить Гренландию

Во время встречи министров иностранных дел Дании и США обсуждали ряд тем, в частности:

ситуацию в Украине,

европейскую безопасность,

Ближний Восток.

Несмотря на то, что безопасность в Арктике не стала главной темой, министры согласились вернуться к вопросу Гренландии на предстоящих переговорах, в которых также будет участвовать сама Гренландия.

Дания стремится урегулировать вопрос об этой территории после недавних заявлений американского президента Дональда Трампа о желании США контролировать Гренландию для обеспечения международной безопасности.

Отдельно, непосредственно обращаясь к некоторым критикам НАТО со стороны Трампа, Расмуссен сказал, что "Дания готова взять на себя большую долю ответственности за свою безопасность".