Данія створить фонд на 1 млрд доларів для допомоги Україні

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною", - заявив міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Як відзначив голова МЗС Ларс Льокке Расмуссен, українці борються не лише за свою країну, але й за безпеку Європи. Він відзначив, що Данія виводить підтримку Україні на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля", - додав Расмуссен.

Зазначається, що фонд складатиметься з трьох компонентів, а саме: