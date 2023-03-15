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Дания создаст фонд на 1 млрд долларов для помощи Украине

Фото: Дания создаст фонд на 1 млрд долларов для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Дании и большинство партий парламента договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон (1 млрд долларов США). Средства будут направлены на гражданскую, военную и экономическую помощь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Дании.

"Сегодняшним соглашением мы выделяем чуть более 7 млрд датских крон дополнительно на помощь Украине. Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной", - заявил министр финансов Николай Ваммен.

Как отметил глава МИД Ларс Лекке Расмуссен, украинцы борются не только за свою страну, но и за безопасность Европы. Он отметил, что Дания выводит поддержку Украины на новый уровень.

"Это касается не в последнюю очередь бизнес-сферы. Датские компании могут поставлять многое из того, чего не хватает Украине, например, питьевую воду, централизованное отопление и продукты питания. Поэтому мы должны усилить наши усилия", - добавил Расмуссен.

Фонд будет состоять из трех компонентов, а именно:

  • военной поддержки в виде оружия, военного оборудования и тренировочных мероприятий. На военную поддержку предусмотрено около 5,4 миллиарда датских крон в 2023 году;
  • гражданской поддержки, направленной на неотложные гуманитарные усилия. На эти цели зарезервировано 1,2 млрд датских крон;
  • поддержки бизнес-инициатив, которые предоставляю компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины. На это зарезервировано 0,4 млрд датских крон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на 2 млрд евро. Деньги пойдут на закупку оружия для ВСУ.

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