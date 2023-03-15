Дания создаст фонд на 1 млрд долларов для помощи Украине

"Сегодняшним соглашением мы выделяем чуть более 7 млрд датских крон дополнительно на помощь Украине. Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной", - заявил министр финансов Николай Ваммен.

Как отметил глава МИД Ларс Лекке Расмуссен, украинцы борются не только за свою страну, но и за безопасность Европы. Он отметил, что Дания выводит поддержку Украины на новый уровень.

"Это касается не в последнюю очередь бизнес-сферы. Датские компании могут поставлять многое из того, чего не хватает Украине, например, питьевую воду, централизованное отопление и продукты питания. Поэтому мы должны усилить наши усилия", - добавил Расмуссен.

Фонд будет состоять из трех компонентов, а именно: