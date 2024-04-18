Данія стала першою країною, яка закупить зброю для ЗСУ в українських виробників

Нещодавно Данія виділила новий пакет допомоги Україні і частину грошей витратять на зброю для ЗСУ, яку вироблятимуть українські компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Зазначається, що йдеться про 28,5 млн доларів. У відомстві уточнили, що це перше і поки що безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для Сил оборони закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави.
Міністр розповів, що спроможність українського ОПК становить близько 20 млрд доларів, але при цьому Україна має лише 6 млрд доларів на закупівлю зброї.
"Грубо кажучи, у нас працює тільки третина всіх верстатів, які є в країні - тому що грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", - пояснив Камишін.
За словами міністра, оптимальним виходом із цієї ситуації виявилася ідея запропонувати партнерам купувати зброю для України всередині України.
Саме так і з'явився проєкт під назвою "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Камишин пояснив, що це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір - не по людях, а по цілих націях. Її мета - зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї цього року.
"Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн - і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство", - повідомив Камишін.
Данія підтримує Україну в її війні з Росією з перших днів, надає всебічну підтримку, спрямовує зброю і вводить санкції проти РФ.
У лютому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала, що її країна вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі.
А через деякий час Україна підписала з Данією угоду з безпеки. Це була перша країна не з "Великої сімки", яка надала гарантії безпеки Україні. Днями Данія виділила на військову допомогу Україні ще 300 млн євро.
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