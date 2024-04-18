Дания стала первой страной, которая закупит оружие для ВСУ у украинских производителей

Отмечается, что речь идет о 28,5 млн долларов. В ведомстве уточнили, что это первое и пока беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны закупаются у украинских производителей за средства другого государства.

Министр рассказал, что способность украинского ОПК составляет около 20 млрд долларов, но при этом Украина имеет лишь 6 млрд долларов на закупку оружия.

"Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране - потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", - пояснил Камышин.

Что известно о проекте ZBROYARI

По словам министра, оптимальным выходом из этой ситуации оказалась идея предложить партнерам покупать оружие для Украины внутри Украины.

Именно так и появился проект под названием "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Камышин объяснил, что это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор - не по людям, а по целым нациям. Ее цель - собрать 10 млрд долларов на производство украинского оружия в этом году.

"Сегодня мы имеем первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран - и мы невероятно благодарны датскому правительству и датскому народу за лидерство", - сообщил Камышин.