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Дания согласна с запретом на выдачу виз россиянам, - министр иммиграции

Фото: датский министр иммиграции Кааре Дибвад (uim.dk)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Но предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра иммиграции Дании Кааре Дибвада для politiken.dk.

Сообщается, что только за пять месяцев 2022 года гражданам России было выдано почти в три раза больше туристических виз в Данию, чем за весь 2021 год. По словам Дибвада, он удивлен этими цифрами.

"То, что предложила Эстония, разумно. Выступить с общеевропейский ответом. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС - это рамки, в которых это должно быть сделано", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия предложит Евросоюзу рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в августе.

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