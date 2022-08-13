Данія згодна із забороною на видачу віз росіянам, - міністр імміграції

Уряд Данії виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Але вважає за краще зробити це разом з усіма країнами ЄС.

Повідомляється, що лише за п'ять місяців 2022 року громадянам Росії було видано майже в три рази більше туристичних віз до Данії, ніж за весь 2021 рік. За словами Дібвада, він здивований цими цифрами.

"Те, що запропонувала Естонія, розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в'їхати, то в принципі можна в'їхати і у всю Шенгенську зону. Ось чому ЄС - це рамки, в яких це має бути зроблено", - підкреслив міністр.