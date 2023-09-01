UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія скоротила штат посольства Росії в Копенгагені

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Данії сьогодні, 1 вересня, повідомив російського посла Володимира Барбіна про те, що штат посольства РФ у Копенгагені має бути скорочено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Данії.

Зазначається, що його має бути скорочено до рівня посольства Данії в Москві. 

Конкретно це означає стелю в 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників посольства Росії в Копенгагені.

Росія хотіла отримати візи в Данію для своїх розвідників

"Данія і Росія ведуть довгострокові переговори щодо віз для співробітників посольства Данії в Москві з метою підтримання нормального функціонування посольств як у Данії, так і в Росії", - йдеться в повідомленні.  

Переговори не привели до результатів через неодноразові спроби Росії включити в ці переговори запити на отримання віз для російських розвідників.

Коли російські дипломати мають покинути Данію

Рішення про паритет розмірів двох посольств означає, що російське посольство в Копенгагені має скоротити нинішній штат співробітників. Скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня.

Однак у МЗС не уточнили, скільки саме російських дипломатів має покинути Данію.

Вигнання російських дипломатів з інших країн

Нещодавно російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати і 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями. Це сталося після скандалу зі шпигунством у Молдові. 

Також у квітні Швеція вислала п'ятьох російських дипломатів із країни. Про це оголосили наступного дня після того, як представники різних ЗМІ опублікували черговий епізод розслідування "Війна тіней" про російські розвідувальні операції у скандинавському регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДания