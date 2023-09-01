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Дания сократила штат посольства России в Копенгагене

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Дании сегодня, 1 сентября, уведомило российского посла Владимира Барбина о том, что штат посольства РФ в Копенгагене должен быть сокращен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Дании.

Отмечается, что он должен быть сокращен до уровня посольства Дании в Москве. 

Конкретно это означает потолок в 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников посольства России в Копенгагене.

Россия хотела получить визы в Данию для своих разведчиков

"Дания и Россия ведут долгосрочные переговоры относительно виз для сотрудников посольства Дании в Москве с целью поддержания нормального функционирования посольств как в Дании, так и в России", - говорится в сообщении.  

Переговоры не привели к результатам из-за неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для российских разведчиков.

Когда российские дипломаты должны покинуть Данию

Решение о паритете размеров двух посольств означает, что российское посольство в Копенгагене должно сократить нынешний штат сотрудников. Сокращение должно быть завершено не позднее 29 сентября.

Однако в МИД не уточнили, сколько именно российских дипломатов должно покинуть Данию.

Изгнание российских дипломатов из других стран

Недавно российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями. Это произошло после скандала со шпионажем в Молдове.

Также в апреле Швеция выслала пятерых российских дипломатов из страны. Об этом объявили на следующий день после того, как представители разных СМИ опубликовали очередной эпизод расследования "Война теней" о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе.

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