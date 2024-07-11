Данія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України

Крім іншого, угода передбачає, що країни-учасниці можуть спільно фінансувати загальний пул для закупівлі малих ударних безпілотників для України.

"Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Немає жодних сумнівів у тому, що українцям необхідна постійна і масштабна підтримка союзників. Данія зобов'язалася підтримувати оборону України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми даємо зрозуміти, що тримаємо своє слово", - заявив Поульсен.

Він зазначив, що безпілотники мають вирішальне значення для оборони України, тому міжнародна співпраця в рамках коаліції безпілотників так важлива.

Коаліцію безпілотників очолюють Латвія, Велика Британія та Україна.