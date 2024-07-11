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Дания присоединилась к международной коалиции дронов для Украины

Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, в соответствии с которым Украина получит 1 миллион малых ударных дронов в течение ближайшего года.

Помимо прочего, соглашение подразумевает, что страны-участницы могут совместно финансировать общий пул для закупки малых ударных беспилотников для Украины. 

"Ситуация в Украине остается очень серьезной. Нет никаких сомнений в том, что украинцам необходима постоянная и масштабная поддержка союзников. Дания обязалась поддерживать оборону Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы даем понять, что держим свое слово", - заявил Поульсен. 

Он отметил, что беспилотники имеют решающее значение для обороны Украины, поэтому международное сотрудничество в рамках коалиции беспилотников так важно. 

Коалицию беспилотников возглавляют Латвия, Великобритания и Украина.

Коалиция дронов

В ответ на неспровоцированную агрессию России союзники объединяют усилия, чтобы помочь Украине. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало создание коалиции дронов. Эта инициатива имеет целью закупить и передать Украине беспилотные летательные аппараты для усиления ее обороноспособности.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 15 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания и Эстония.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, украинская сторона налаживает тесное сотрудничество с партнерами, предоставляя им ценные данные, полученные в ходе боевого применения БПЛА в реальных условиях. Это позволяет коалиции дронов выбирать наиболее эффективные и соответствующие потребностям Украины модели беспилотников.

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